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2022-06-06
Генштаб о ситуации на границе с Беларусью: там сосредоточены военные и вооружение РоSSии
Их количество не называется.
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Генеральный штаб ВСУ сообщает, что ситуация на Волынском и Полесском направлениях существенно не изменилось.
"На территории республики Беларусь, вдоль Государственной границы Украины, сохраняется присутствие отдельных подразделений вооруженных сил РоSSийской Федерации, имеющих на вооружении оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные системы С- 400 и самолеты оперативно-тактической авиации", - говорится в сообщении Генштаба.
Виктория Хмилевская, ZN.ua