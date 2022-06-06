Генштаб о ситуации на границе с Беларусью: там сосредоточены военные и вооружение РоSSии

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что ситуация на Волынском и Полесском направлениях существенно не изменилось. Пресс-служба Генштаба при этом отмечает, что на границе все-таки сосредоточены войска и техника РФ .

"На территории республики Беларусь , вдоль Государственной границы Украины, сохраняется присутствие отдельных подразделений вооруженных сил РоSSийской Федерации, имеющих на вооружении оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные системы С- 400 и самолеты оперативно-тактической авиации", - говорится в сообщении Генштаба.