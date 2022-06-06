Генштаб о ситуации на границе с Беларусью: там сосредоточены военные и вооружение РоSSии

Их количество не называется.

Генштаб о ситуации на границе с Беларусью: там сосредоточены военные и вооружение РоSSии
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Генеральный штаб ВСУ сообщает, что ситуация на Волынском и Полесском направлениях существенно не изменилось. Пресс-служба Генштаба при этом отмечает, что на границе все-таки сосредоточены войска и техника РФ.

"На территории республики Беларусь, вдоль Государственной границы Украины, сохраняется присутствие отдельных подразделений вооруженных сил РоSSийской Федерации, имеющих на вооружении оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные системы С- 400 и самолеты оперативно-тактической авиации", - говорится в сообщении Генштаба.


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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