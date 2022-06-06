Оккупанты уничтожили пекарню, которая до последнего выпекала хлеб для местных - Гайдай

В результате массированного артиллерийского обстрела Луганщины, в подконтрольных Украине населенных пунктах, значительные разрушения инфраструктуры и пожары, информирует ZN.ua.

Оккупанты уничтожили пекарню, которая до последнего выпекала хлеб для местных - Гайдай
© Сергей Гайдай / Facebook

Непрерывные артиллерийские обстрелы и авиаудары оккупантов разрушают жизнь мирных жителей Луганской области, оставляя их без крова и базовых продуктов питания. За предыдущие сутки россияне уничтожили пекарню в Лисичанске, более 19 домов в Горной общине, а посчитать убытки в Северодонецке уже не представляется возможным, сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Штурм Северодонецка не прекращается ни на минуту, к тому же враг усиливает обстрелы и других населенных пунктов в Луганской области.

"Из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляны Золотое, Ореховое, Горное, Врубовка. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Белогоровки и Николаевки. Враг понес значительные потери в живой силе и технике. Авиационных ударов нанесен по гражданской инфраструктуре"- сообщает Гайдай.

В результате вспыхнул пожар на площади около 1 000 кв. метров в Лисичанске, была уничтожена пекарня, которая до последнего выпекала хлеб для местных жителей. Также в городе разрушены государственные учреждения и две многоэтажки.

В Горной общине пострадали 19 жилых домов: 16 - в Золотом, 3 - в Горном. Также были разрушены 6 домов во Врубовке, пострадала гражданская инфраструктура и в районах Метелкиного, Боровского, Устиновки, Тошковки.

Об ущербе нанесенном Северодонецку можно будет сказать только после войны. В городе продолжаются уличные бои.

"Впрочем, Вооруженные силы Украины держат оборону. В этом убедился и Глава государства, который ночью посетил наши передовые позиции в Луганской области" - сообщает глава ОВА.


Дарья Кепова, ZN.ua





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