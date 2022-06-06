Сколько белорусов воюет на стороне Украины – данные от оппозиционерки Тихановской

Число белорусских бойцов на стороне Украины будет расти, уверена оппозиционная белорусская деятельница. Пока из желающих присоединиться к борьбе против захватнических амбиций Москвы удалось сформировать уже несколько батальонов, информирует ZN.ua.

Сколько белорусов воюет на стороне Украины – данные от оппозиционерки Тихановской
© Радыё Свабода

После начала войны 24 февраля не менее полутора тысяч белорусов изъявили желание присоединиться к борьбе против имперских амбиций Кремля. Статистику бойцов, из которых удалось сформировать несколько батальонов, привела оппозиционерка Светлана Тихановская в интервью Corriere della Sera.

"Пока это 1,5 тысячи человек. На самом деле, батальон не один: их несколько в разных городах, под наблюдением ВСУ", – рассказала политик и уточнила, что желающих воевать против Москвы на стороне украинцев еще больше.


Оксана Коваль, ZN.ua





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