Сколько белорусов воюет на стороне Украины – данные от оппозиционерки Тихановской

После начала войны 24 февраля не менее полутора тысяч белорусов изъявили желание присоединиться к борьбе против имперских амбиций Кремля. Статистику бойцов, из которых удалось сформировать несколько батальонов, привела оппозиционерка Светлана Тихановская в интервью Corriere della Sera.

"Пока это 1,5 тысячи человек. На самом деле, батальон не один: их несколько в разных городах, под наблюдением ВСУ", – рассказала политик и уточнила, что желающих воевать против Москвы на стороне украинцев еще больше.