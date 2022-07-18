Зеленський пояснив відсторонення Баканова і Венедіктової: САП має отримати керівника

Заклики призначити обраного керівника Антикорупційної прокуратури голові держави логічніше було б скеровувати своєму офісові, інформує ZN.ua.

Зеленський пояснив відсторонення Баканова і Венедіктової: САП має отримати керівника
© Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому вирішив відсторонити від роботи генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову Служби безпеки Івана Баканова.

Усунення Баканова президент пов’язав із затриманням напередодні колишнього керівника СБУ у АР Крим Олега Кулініча.

«Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та зв?язки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримає належну відповідь», - сказав він від час вечірнього звернення.

Відсторонення від роботи Венедіктової голова держави пов’язав із конкурсом з обрання керівника САП.

«Хочу, щоб мене сьогодні почули й усі, від кого залежить надзвичайно чутливе питання призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Моя позиція як президента України – конкурс, який відбувся, має привести до цілком логічного рішення про призначення нового керівника. Відповідна людина обрана, і від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення», - зазначив він.

Конкурс триває вже два роки і потребує лише фінального засідання комісії, яка має затвердити свої ж результати оцінок. Призначення керівника Антикорупційної прокуратури є важливим питанням як у відносинах України та США (які допомагають вистояти у боротьбі з агресією РФ), так і для членства нашої країни у ЄС.

Весь цей час конкурс гальмував за вказівкою офісу президента, де хотіли бачити на цій посаді лояльного кандидата.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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