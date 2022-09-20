Невідсторонення судді Львова з посади може коштувати Верховному суду легітимності — Шабунін

Небажання Верховного Суду позбавити голову Касаційного господарського суду у складі ВСУ Богдана Львова суддівського статусу попри докази наявності нього російського громадянства може знищити легітимність Верховного суду України як такого, вважає голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Він нагадав, що стаття 121 закону України «Про судоустрій» чітко зазначає, що набуття громадянства іншої держави рівнозначне автоматичному припиненню повноважень судді, а докази журналістського розслідування, за його словами, є достатньо переконливими не на користь Львова.

«Але суддям Верховного суду начхати і на закон, і на здоровий глузд. Найвищим суддям України ок з тим, що Касаційний господарський суд очолює громадянин Росії! Шановні судді Богдана Львова, ви усвідомлюєте, що своїми руками вбиваєте легітимність Верховного Суду? Своєю упоротістю - знищуєте найвищу судову інстанцію країни?», - зазначив антикорупційний активіст.

Він додав, що в разі бажання чинної влади урізати незалежність судової гілки і Верховного Суду, українці можуть не виступити проти саме через цю історію.

«Чесно кажучи, вас не шкода - туди вам, піонєрам, і дорога. Інституції Верховного Суду шкода - нам доведеться ще довго її після вас відчищати», - зазначив Шабунін.

Керівник ЦПК зазначив, що питання можуть легко вирішити голова Верховного суду України Всеволод Князєв, який може звільнити Богдана Львова із суду, або ж президент Володимир Зеленський, позбавивши його українського громадянства.

Водночас напередодні кілька суддів Верховного суду України опублікували відкрите звернення про скликання зборів суддів 26 вересня, на яких пропонують розглянути питання про дострокове звільнення Богдана Львова з посади голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду та визначення тимчасово виконуючого обов'язки голови КГС у складі ВСУ.