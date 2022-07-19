Відсторонення Баканова і Венедіктової: в США заявили, що ситуація не вплине на передачу розвідданих Україні

В Держдепі США заявили, що «інвестують не в особистостей, а в інституції», інформує ZN.ua.

Відсторонення Баканова і Венедіктової: в США заявили, що ситуація не вплине на передачу розвідданих Україні
© Олександр Клименко/Офіційний вебпортал парламенту України

Відсторонення від виконання обов’язків голови СБУ Івана Баканова та генпрокурорки Ірини Венедіктової не вплине на обмін розвідувальною інформацією між США та Україною. Про це повідомляє «Голос Америки», посилаючись на представника Держдепу Неда Прайса.

За інформацією видання, американський чиновник підкреслив, що влада США уважно стежить за кадровими змінами в державних органах влади України, але «інвестує не в особистостей, а в інституції». Саме тому Сполучені Штати і надалі планують надавати всю необхідну інформацію новопризначеним кадрам з оточення президента Зеленського.

Окремо Прайс зазначив, що сподівається знайти спільну мову з виконуючим обов’язки генерального прокурора Олексієм Симоненком.

«Багато інформації, яку ми передаємо Офісу генерального прокурора на рутинній основі, є інформацією з відкритих джерел. Так, ми обмінюємось з нашими українськими колегами і розвідданими, і продовжимо це робити далі. Це важливий елемент нашої допомоги Україні, це допомагає їй оборонятися», – заявив представник Держдепу США.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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