Венедіктова відмовляється визнавати законність її відсторонення з посади — джерела

Тим не менше в Раді знайшли законний спосіб її звільнити попри воєнний стан, інформує ZN.ua.

Венедіктова відмовляється визнавати законність її відсторонення з посади — джерела
© Ірина Венедіктова/Facebook

За даними ZN.UA з кількох джерел в офісі генерального прокурора сьогодні відсторонена указом президента від виконання обов'язків генеральна прокурор Ірина Венедіктова довела до відома свого заступника Олексія Симоненка, призначеного на виконання її обов'язків, що вважає своє відсторонення незаконним. Вона підкреслила, що вважає себе повноправним діючим генеральним прокурором та збирається виконувати свої обов'язки і надалі та отримувати за це заробітну платну.

За даними ZN.UA, сьогодні Ірина Венедіктова була на робочому місці, проводила нараду з наближеними співробітниками прокуратури, до яких довела ту саму позицію.

Водночас джерела ZN.UA у Верховній Раді повідомили, що під час погоджувальної ради керівників фракцій та груп голова фракції “Слуга народу” Давід Арахамія прояснив колегам бачення подальшого алгоритму дій щодо визначення долі генеральної прокурорки Ірини Венедіктової та керівника Служби безпеки України Івана Баканова.

Щодо Ірини Венедіктової Давід Арахамія запропонував депутатам підписати листки про висловлення їй недовіри та проголосувати за відповідне рішення у парламенті. Тим не менше, станом на 16:00 18 липня ніхто із депутатів не звернувся в канцелярію Верховної Ради за підписними листками для висловлення недовіри Венедіктовій.

Що ж стосується голови СБУ Івана Баканова, то за словми керівника монобільшості, президент Володимир Зеленський особисто внесе в Верховну Раду подання на його звільнення та призначення нового керівника Служби безпеки.

Зазначимо, що в статті 10 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” вказується про неприпустимість припинення повноважень органів державної влади в умовах воєнною стану. Зокрема до переліку таких належать органи прокуратури України.

Водночас Конституція України є законом прямої дії і пункт 25 статті 85 надає Верховній Раді право висловити недовіру генеральному прокуророві, що має наслідком його відставку з посади. Саме за такою схемою була звільнена уповноважена з прав людини, посада якої також підпадає під статтю 10 закону “Про правовий режим воєнного стану”.


Ірина Знась, ZN.ua





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