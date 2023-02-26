США знають про те, що Китай розглядає постачання РФ БПЛА та боєприпасів - CNN з посиланням на джерела
Співрозмовники журналістів зазначили, що остаточного рішення Пекін ще не ухвалив, інформує
США мають розвідувальні дані про те, що уряд Китаю розглядає можливість надання Росії безпілотників і боєприпасів для використання у війні проти України. Про це
За словами джерел, схоже, що Пекін ще не ухвалив остаточного рішення, але переговори між Росією та Китаєм про ціну та обсяг обладнання тривають.
"Джерела, знайомі з розвідкою, повідомили, що після вторгнення в Україну Росія неодноразово просила у Китаю безпілотники та боєприпаси, і китайське керівництво протягом останніх кількох місяців активно обговорює, чи надсилати летальну допомогу", - йдеться у матеріалі.
Водночас останніми тижнями представники американської розвідки зібрали інформацію, яка свідчить про те, що Китай зараз схиляється до постачання обладнання. США та їхні союзники минулого тижня почали публічно попереджати про потенційну військову підтримку Китаєм Росії у спробі утримати Пекін від просування у цьому питанні та перетину точки неповернення, заявили журналістам офіційні особи Сполучених Штатів.