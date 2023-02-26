США знають про те, що Китай розглядає постачання РФ БПЛА та боєприпасів - CNN з посиланням на джерела

США мають розвідувальні дані про те, що уряд Китаю розглядає можливість надання Росії безпілотників і боєприпасів для використання у війні проти України. Про це повідомляє CNN із посиланням на три джерела, знайомі з розвідданими.

За словами джерел, схоже, що Пекін ще не ухвалив остаточного рішення, але переговори між Росією та Китаєм про ціну та обсяг обладнання тривають.

"Джерела, знайомі з розвідкою, повідомили, що після вторгнення в Україну Росія неодноразово просила у Китаю безпілотники та боєприпаси, і китайське керівництво протягом останніх кількох місяців активно обговорює, чи надсилати летальну допомогу", - йдеться у матеріалі.