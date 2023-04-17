Резніков планує піти з посади міністра оборони після перемоги України

Глава Міноборони планує "повернутися у приватний сектор".

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що хоче подати у відставку після перемоги України. Про це повідомляє La Razon, інформує ZN.ua .

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"Ах, це моя мрія! І ще більше мрія моєї дружини. Ха, ха. Вона плакала, коли мене призначили міністром, це говорить про все. Ми чекаємо дня перемоги, тому що це дозволить мені підписати заяву про відставку і повернутися в приватний сектор. Цей етап мого життя був дуже, дуже важким", — заявив він.