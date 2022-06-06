“Ни дома, ни близкого человека. Но нужно жить ради детей” – Зеленский о мариупольцах

Президент рассказал в своем традиционном видеообращении о непростой ситуации, в которой оказались жители Мариуполя, с которыми ему удалось пообщаться, информирует ZN.ua.

“Ни дома, ни близкого человека. Но нужно жить ради детей” – Зеленский о мариупольцах
© Єдина громада/facebook

Многие мариупольцы, которым удалось выехать из города живыми и с детьми, находятся в Запорожье. О непростой ситуации и теплом приеме жителей города, который россияне пытаются окончательно сравнять с землей, рассказал президент Владимир Зеленский в сегодняшнем видеообращении.

“У каждой семьи своя история. Большинство были без мужчин. У кого-то мужчина пошел воевать, у кого-то в плену, у кого-то, к сожалению, погиб. Это трагедия… ни дома, ни близкого человека… но надо жить, ради детей. Реальные герои – они среди нас”, - сказал он.


Оксана Коваль, ZN.ua





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