Новостей.COM ⇒
2022-06-06
“Ни дома, ни близкого человека. Но нужно жить ради детей” – Зеленский о мариупольцах
Президент рассказал в своем традиционном видеообращении о непростой ситуации, в которой оказались жители Мариуполя, с которыми ему удалось пообщаться, информирует
© Єдина громада/facebook
Многие мариупольцы, которым удалось выехать из города живыми и с детьми, находятся в Запорожье. О непростой ситуации и теплом приеме жителей города, который россияне пытаются окончательно сравнять с землей, рассказал президент Владимир Зеленский в сегодняшнем
“У каждой семьи своя история. Большинство были без мужчин. У кого-то мужчина пошел воевать, у кого-то в плену, у кого-то, к сожалению, погиб. Это трагедия… ни дома, ни близкого человека… но надо жить, ради детей. Реальные герои – они среди нас”, - сказал он.
Оксана Коваль, ZN.ua