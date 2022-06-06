Оккупанты хотят «национализировать» предприятия Ахметова и Пинчука

Пособники роSSийских оккупантов в Запорожской области хотят присвоить имущество украинских бизнесменов-олигархов, в частности Виктора Пинчука, Игоря Коломойского и Рената Ахметова, в регионе.

«Имущество украинских олигархов, в том числе Коломойского, Ахметова и Пинчука, в Запорожской области должно быть национализировано», - цитирует роSSийское пропагандистское издание представителя оккупантской «администрации» региона.

По его мнению, бизнесмены-олигархи финансируют «украинских националистов», и исполнять обязательства перед ними «неразумно».