Украинские защитники сбили ракету над Полтавской областью

РФ продолжает обстреливать мирные города Украины

Украинские защитники сбили ракету над Полтавской областью
© Министерство обороны Республики Беларусь/facebook

Глава областной военной администрации Дмитрий Лунин заявил, что украинские защитники сбили ракету РФ над Полтавской областью.

"В небе над Полтавщиной ВСУ сбили вражескую ракету! Не пренебрегаем воздушными тревогами! Слава Украине", - отметил Лунин в Telegram.

5 июня силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету над Обуховским районом Киевской области.


Анна Конюченко, ZN.ua





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