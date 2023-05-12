Турецька компанія представила балістичну ракету з дальністю до 1000 кілометрів

Вона є власною розробкою ВПК Туреччини.

Турецька компанія Roketsan представила ракету CENK, яка має стати першою турецькою балістичною ракетою середньої дальності. Про це повідомляє турецьке оборонне видання Defence Turk , інформує ZN.ua .

Корпорація Roketsan, яка проводить дослідження в галузі ракетного озброєння, представила проєкт балістичної ракети CENK із дальністю польоту до 1000 кілометрів.

Очікується, що перший тестовий запуск балістичної ракети проведуть найближчим часом - до кінця 2023 року. Ключові системи цієї ракети були розроблені безпосередньо компанією Roketsan.

Згідно з оцінками турецьких оборонних видань, ракета CENK здатна робити витки по спіралі на завершальному відрізку польоту, що має забезпечити їй високу маневреність. Також передбачається, що ракета матиме закрилки для коригування напрямку польоту.

Проте все ще немає жодної інформації про системи наведення, котрі мають бути застосовані у новій розробці. Передбачається, що в ній використають вже класичні для цього типу озброєння інерціальну систему наведення та комплекс коригування польоту по супутниковій навігації.