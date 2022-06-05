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2022-06-05
Войска РФ разрушили 43 религиозных сооружения в Донецкой области
В результате обстрела Святогорска сгорел Всехсвятский скит Святогорской лавры, информирует
© Павел Кириленко Донецкая ОВА/telegram
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко
В субботу, 4 июня, в результате обстрела Святогорска сгорел Всехсвятский скит Святогорской лавры.
"В самом только Святогорске, объединяющем три памятника архитектуры и культуры, россияне повредили историко-архитектурный музей, уничтожили храм, два скита и два корпуса келий Святогорской лавры, убив четырех монахов", - говорится в сообщении.
По словам Кириленко, уничтожение религиозных сооружений – это целенаправленное уничтожение любых проявлений украинской культуры.
Анна Конюченко, ZN.ua