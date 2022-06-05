Войска РФ разрушили 43 религиозных сооружения в Донецкой области

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что в Донецкой области оккупанты разрушили или повредили 43 религиозных сооружения. Абсолютное большинство из них принадлежало УПЦ МП.

В субботу, 4 июня, в результате обстрела Святогорска сгорел Всехсвятский скит Святогорской лавры.

"В самом только Святогорске, объединяющем три памятника архитектуры и культуры, россияне повредили историко-архитектурный музей, уничтожили храм, два скита и два корпуса келий Святогорской лавры, убив четырех монахов", - говорится в сообщении.

По словам Кириленко, уничтожение религиозных сооружений – это целенаправленное уничтожение любых проявлений украинской культуры.