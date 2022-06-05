Войска РФ выпустили пять крылатых ракет Х-22 по Киеву

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что войска РФ выпустили по Киеву пять крылатых ракет Х-22, одну уничтожили подразделения противовоздушной обороны, другие ракеты попали в объекты инфраструктуры.

"Сегодня, 5 июня, около 6 часов утра, вооруженные силы РоSSийской Федерации совершили пуски 5 крылатых авиационных ракет Х-22 из акватории Каспийского моря в направлении Киева . Одна ракета была уничтожена подразделением Противовоздушной обороны Воздушных сил ВС Украины. Остальные - попали в инфраструктуры на севере столицы Украины", - отмечает Генштаб в Facebook.