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2022-06-05
Войска РФ выпустили пять крылатых ракет Х-22 по Киеву
Ракеты попали в объекты инфраструктуры на севере столицы Украины, информирует
© Министерство обороны Республики Беларусь/facebook
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что войска РФ выпустили по Киеву пять крылатых ракет Х-22, одну уничтожили подразделения противовоздушной обороны, другие ракеты попали в объекты инфраструктуры.
"Сегодня, 5 июня, около 6 часов утра, вооруженные силы РоSSийской Федерации совершили пуски 5 крылатых авиационных ракет Х-22 из акватории Каспийского моря в направлении Киева. Одна ракета была уничтожена подразделением Противовоздушной обороны Воздушных сил ВС Украины. Остальные - попали в инфраструктуры на севере столицы Украины", - отмечает Генштаб в
Анна Конюченко, ZN.ua