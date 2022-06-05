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2022-06-05
Украинские защитники контролируют половину Северодонецка — глава ОВА
Захватчики потеряли большое количество личного состава, информирует
© Сергей Гайдай / Facebook
Украинские военные вернули контроль над половиной Северодонецка в Луганской области. Кроме того, ВСУ взяли в плен восемь оккупантов. Об этом
«РоSSияне контролировали 70% Северодонецка, однако в течение двух дней они отброшены, город поделен пополам», - отметил Гайдай.
По его словам, захватчики потеряли огромное количество личного состава, в плену восемь оккупантов.
«Все резервы армии врага направлены на захват Северодонецка и трассы Лисичанск – Бахмут», - сообщил глава ОВА.
Кроме того, ночью около 30 снарядов попали в здание гуманитарного штаба в Лисичанске.
Анастасия Гурин, ZN.ua