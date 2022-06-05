Украинские защитники контролируют половину Северодонецка — глава ОВА

Украинские военные вернули контроль над половиной Северодонецка в Луганской области. Кроме того, ВСУ взяли в плен восемь оккупантов. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

«РоSSияне контролировали 70% Северодонецка, однако в течение двух дней они отброшены, город поделен пополам», - отметил Гайдай.

По его словам, захватчики потеряли огромное количество личного состава, в плену восемь оккупантов.

«Все резервы армии врага направлены на захват Северодонецка и трассы Лисичанск – Бахмут», - сообщил глава ОВА.

Кроме того, ночью около 30 снарядов попали в здание гуманитарного штаба в Лисичанске.