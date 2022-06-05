РоSSия страдает от глобального потепления и ее нападение на Украину выглядит как конвульсия умирающего государства

РФ находится между молотом и наковальней

РоSSия нагревается в 2,5 раза быстрее, чем средние показатели на планете, а температура в роSSийской Арктике повышается еще быстрее. Клише, жадно продвигаемое Москвой, заключается в том, что страна будет относительным победителем в изменении климата, извлекая выгоду из таяния и доступного арктического судоходного маршрута, более длительных вегетационных периодов и расширения сельскохозяйственных угодий в недавно оттаявших районах, говорится в рецензии New York Review of Books на книгу Тэйна Густафсона “Климат: РоSSия в эпоху изменения климата” (Klimat: Russia in the Age of Climate Change).

Однако рецензент Софи Пинкхэм возражает с сухими, но убедительно изложенными фактами, что в перераспределении богатства и власти, которое станет результатом изменения климата, РоSSия обречена.

“После прочтения «Климата» нападение РоSSии на Украину начинает выглядеть как конвульсия умирающего государства” - написала она.

“Это не оптимистичная книга... РоSSия находится между молотом и наковальней, как, возможно, и большая часть остального мира, но у РоSSии меньше политических рамок, чем у США, скажем, чтобы справиться и смягчить экологические и экономические последствия изменения климата”, — написал Питер Гордон в Asian Review of Books.


Александр Хребет, ZN.ua





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