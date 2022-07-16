Після візиту Байдена Саудівська Аравія пообіцяла підтримувати стабільність глобального ринку нафти

Саудівська Аравія пообіцяла підтримувати баланс світового нафтового ринку, а також заявила про намір розширити обсяги нафтовидобування. Про це йдеться у спільній заяві президента США Джо Байдена і наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана, опублікованій на сайті Білого дому.

Сторони наголосили на важливості стратегічного економічного та інвестиційного співробітництва, зокрема на тлі поточної кризи в Україні та її наслідків, а також підтвердили свою відданість стабільному світовому енергетичному ринку.

Зазначається, що США привітали зобов’язання Саудівської Аравії підтримувати баланс глобального ринку нафти для сталого економічного зростання. Обидві сторони вирішили проводити регулярні консультації щодо енергетичного ринку у найближчій та довгостроковій перспективі, а також працювати разом як стратегічні партнери в ініціативах щодо зміни клімату та енергетики.

Ер-Ріяд також планує збільшити рівень нафтовидобутку. Це може допомогти стабілізувати світовий енергетичний ринок.

Байден та Мухаммед ібн Салман обговорили війну РФ проти України. Обидві сторони підкреслили, що порядок, заснований на правилах, лежить в основі міжнародної безпеки, підкресливши важливість поваги до міжнародного права, територіальної цілісності та національного суверенітету.

Лідери підтвердили свою відданість наданню ??допомоги українському народу та забезпеченню безперешкодного експорту зернових для пом’якшення глобальної продовольчої кризи, яка загрожує гостро вдарити по країнах Близького Сходу та Африки.

США та Саудівська Аравія домовилися розширити та зміцнити двосторонню співпрацю у різних галузях, зокрема у сферах інвестицій, енергетики, інформаційно-комунікаційних технологій, космосу та охорони здоров'я.