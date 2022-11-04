FT: Глобального голоду вдалося уникнути, але зерно з України тут майже ні до чого
Український експорт допоміг трохи зменшити напругу на ринках, але здебільшого світу просто пощастило, інформує
Глобальних криз аж надто багато. Тому досить приємно дізнатися, що одна з тих, початок якої всі прогнозували, не почалася. Принаймні, поки що. Вторгнення Росії в Україну породило не безпідставні страхи перед початком глобальної продовольчої кризи на зразок тієї, яка спалахнула у 2007-2008 роках.
На Росію і Україну разом припадає приблизно третина глобального експорту пшениці. І багато країн з малими і середніми доходами, зокрема на Близькому Сході і в Африці, залежні від імпорту зерна. Україна і її партнери звинуватили Росію в тому, що вона використовує глобальний голод як геополітичний інструмент, - пише
Міжнародні поставки продовольства вже були уразливими після посух і поганих врожаїв у 2021 році. Глобальні запаси зерна, які служать запобіжником на випадок шоку, найменші за десятиліття. Зміни клімату зробили умови для аграріїв дуже мінливими. Ще в квітні цього року Індія обіцяла нагодувати світ, а потім у травні запровадила контроль експорту через поганий врожай.