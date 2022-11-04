FT: Глобального голоду вдалося уникнути, але зерно з України тут майже ні до чого

Український експорт допоміг трохи зменшити напругу на ринках, але здебільшого світу просто пощастило, інформує ZN.ua.

FT: Глобального голоду вдалося уникнути, але зерно з України тут майже ні до чого
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Глобальних криз аж надто багато. Тому досить приємно дізнатися, що одна з тих, початок якої всі прогнозували, не почалася. Принаймні, поки що. Вторгнення Росії в Україну породило не безпідставні страхи перед початком глобальної продовольчої кризи на зразок тієї, яка спалахнула у 2007-2008 роках.

На Росію і Україну разом припадає приблизно третина глобального експорту пшениці. І багато країн з малими і середніми доходами, зокрема на Близькому Сході і в Африці, залежні від імпорту зерна. Україна і її партнери звинуватили Росію в тому, що вона використовує глобальний голод як геополітичний інструмент, - пише Financial Times.

Міжнародні поставки продовольства вже були уразливими після посух і поганих врожаїв у 2021 році. Глобальні запаси зерна, які служать запобіжником на випадок шоку, найменші за десятиліття. Зміни клімату зробили умови для аграріїв дуже мінливими. Ще в квітні цього року Індія обіцяла нагодувати світ, а потім у травні запровадила контроль експорту через поганий врожай.


Лесь Димань, ZN.ua





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