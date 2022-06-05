РоSSия обстреляла Харьковщину, ранены 6 человек – Синегубов

За вчера роSSийские оккупационные войска продолжали обстреливать Харьковскую область. Ранены шестеро мирных людей, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"В городе Чугуев ранение получил мужчина 52 лет. В селах Коробочкино и Чкаловское 2 раненых. Еще 2 раненых в пгт. Малиновка. В городе Балаклея Изюмского района ранения получила пожилая женщина", — написал Синегубов в Telegram-канале.

Он добавил, что в обстреле села Циркуны в Харьковском районе области разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, начались пожары. Из тяжелого оружия также были обстреляны Дергачи и соседние села.