РоSSия обстреляла Харьковщину, ранены 6 человек – Синегубов

В Циркунах разрушены жилые дома

РоSSия обстреляла Харьковщину, ранены 6 человек – Синегубов
© Getty Images

За вчера роSSийские оккупационные войска продолжали обстреливать Харьковскую область. Ранены шестеро мирных людей, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"В городе Чугуев ранение получил мужчина 52 лет. В селах Коробочкино и Чкаловское 2 раненых. Еще 2 раненых в пгт. Малиновка. В городе Балаклея Изюмского района ранения получила пожилая женщина", — написал Синегубов в Telegram-канале.

Он добавил, что в обстреле села Циркуны в Харьковском районе области разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, начались пожары. Из тяжелого оружия также были обстреляны Дергачи и соседние села.


Александр Хребет, ZN.ua





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