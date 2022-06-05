Украинские артиллеристы накрыли огнем склады с топливом, техникой и боеприпасами оккупантов — видео

Минобороны опубликовало кадры операции и ее результат.

Украинские артиллеристы накрыли огнем склады с топливом, техникой и боеприпасами оккупантов — видео
© скриншот видео

Украинские артиллеристы уничтожили склады оккупантов с горючим, техникой и боеприпасами. Об этом сообщило Министерство обороны Украины в фейсбук.

«Детонировало всю ночь: наши артиллеристы накрыли огнем рашистские склады с топливом, техникой и боеприпасами. Эффектную работу провели воздушная разведка и канониры 43 и 45 ОАБр», - говорится в сообщении.

Минобороны опубликовало кадры проведенной операции и ее результат.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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