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2022-06-05
Украинские артиллеристы накрыли огнем склады с топливом, техникой и боеприпасами оккупантов — видео
Минобороны опубликовало кадры операции и ее результат.
© скриншот видео
Украинские артиллеристы уничтожили склады оккупантов с горючим, техникой и боеприпасами. Об этом сообщило Министерство обороны Украины в
«Детонировало всю ночь: наши артиллеристы накрыли огнем рашистские склады с топливом, техникой и боеприпасами. Эффектную работу провели воздушная разведка и канониры 43 и 45 ОАБр», - говорится в сообщении.
Минобороны опубликовало кадры проведенной операции и ее результат.
Анастасия Гурин, ZN.ua