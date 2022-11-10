Українські бійці накрили вогнем два російські склади боєприпасів і кілька засобів ППО

Захисники України протягом четверга, 10 листопада, завдали щонайменше 24 удари по позиціях і об’єктах російської армії на території нашої держави. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні .

Зокрема, авіація Сил оборони вразила сім районів концентрації особового складу, озброєння і техніки РФ , а також позицію її засобів протиповітряної оборони.

Тим часом українські ракетні й артилерійські підрозділи накрили вогнем пункт управління ворога, два його склади боєприпасів, п’ять засобів ППО і вісім місць зосередження солдатів і ОВТ. У зону ураження ЗСУ також потрапили інші важливі об’єкти російських військових.