Українські бійці накрили вогнем два російські склади боєприпасів і кілька засобів ППО
У зону ураження ЗСУ потрапили також більше 10 районів зосередження військових і ОВТ агресора, інформує
Захисники України протягом четверга, 10 листопада, завдали щонайменше 24 удари по позиціях і об’єктах російської армії на території нашої держави. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у
Зокрема, авіація Сил оборони вразила сім районів концентрації особового складу, озброєння і техніки РФ, а також позицію її засобів протиповітряної оборони.
Тим часом українські ракетні й артилерійські підрозділи накрили вогнем пункт управління ворога, два його склади боєприпасів, п’ять засобів ППО і вісім місць зосередження солдатів і ОВТ. У зону ураження ЗСУ також потрапили інші важливі об’єкти російських військових.