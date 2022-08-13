Сумщину 200 разів накрило ворожим вогнем

Статистику станом лише за минулу добу назвали в місцевій облвійськадміністрації, інформує ZN.ua.

Сумщину 200 разів накрило ворожим вогнем
12 серпня окупанти здійснили близько 200 обстрілів Сумщини
© Есманьська громада / фото опубліковані на сторінці голови ОВА

Лише за добу 12 серпня окупанти здійснили майже 200 обстрілів Сумської області. Попри те, що ЗСУ вибили росіян звідси ще на початку квітня, ворожі війська регулярно завдають ударів, зокрема по цивільному секторі. Ситуацію в громадах регіону станом на сьогодні окреслив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

“Сьогодні за день росіяни 11 разів відкривали вогонь по територіям Юнаківської, Хотінської, Миколаївської, Есманської, Шалигінської громад. Зафіксовано майже 200 прильотів. На щастя, постраждалих серед людей немає. Але знову є руйнування й втрата врожаю”, – йдеться в повідомленні.

??Юнаківська громада: з 11.00 розпочався мінометний обстріл ? 15 прильотів. Близько 13.00 був обстріл з реактивних систем залпового вогню ? 17 прильотів.

??Хотінська громада: після 11 ранку був артобстріл ? 10 прильотів. А пообіді по території громади здійснено авіаційний удар (1 прильот) та ще росіяни відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню ? 10 прильотів.
Внаслідок обстрілів спалено поле пшениці.
Збитки підраховуються.


Оксана Коваль, ZN.ua





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