Окупанти на Різдво 19 разів обстріляли Херсонщину. Є поранений

Протягом минулої доби окупанти 19 разів обстріляли Херсонську область, повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. Ворог накрив область з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, а також запускав безпілотники.

«Через атаки окупантів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсонського та Бериславського районів», – додав Янушевич.

Він також повідомив, що у результаті обстрілів один мирний мешканець отримав поранення.