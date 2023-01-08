Окупанти на Різдво 19 разів обстріляли Херсонщину. Є поранений

Ярослав Янушевич повідомив, як минула доба на Херсонщині, інформує ZN.ua.

Окупанти на Різдво 19 разів обстріляли Херсонщину. Є поранений
© Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

Протягом минулої доби окупанти 19 разів обстріляли Херсонську область, повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. Ворог накрив область з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, а також запускав безпілотники.

«Через атаки окупантів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсонського та Бериславського районів», – додав Янушевич.

Він також повідомив, що у результаті обстрілів один мирний мешканець отримав поранення.





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