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2023-01-08
Окупанти на Різдво 19 разів обстріляли Херсонщину. Є поранений
Ярослав Янушевич повідомив, як минула доба на Херсонщині, інформує
© Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram
Протягом минулої доби окупанти 19 разів обстріляли Херсонську область,
«Через атаки окупантів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсонського та Бериславського районів», – додав Янушевич.
Він також повідомив, що у результаті обстрілів один мирний мешканець отримав поранення.
Юлія Москаленко, ZN.ua