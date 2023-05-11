Стріляти росіянам є чим: Маляр закликала не вірити ворожим зверненням у соцмережах

Заступниця міністра оборони України нагадала, що РФ може використовувати інформацію як зброю.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала громадян не довіряти інформації зі звернень, якими представники Росії нібито спілкуються між собою, ймовірно, маючи на увазі недавні заяви засновника ПВК "Вагнер" Євгєнія Прігожина про нестачу боєприпасів і небезпеку оточення міста Бахмут Донецької області нашими захисниками, інформує ZN.ua .

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"Будь-яка інформація військового характеру під час війни – це зброя. Нею воюють, а не інформують. Тож, ворог просто вводить нас в оману у своїх військових цілях. Вони здатні спілкуватись між собою телефонами, а не через оприлюднення відео та аудіо звернень у соцмережах", – зазначила вона.

Маляр наголосила, що Україна вірить фактам, які спростовують слова Прігожина про ситуацію. За даними заступниці міністра, протягом останніх тижнів окупанти значно збільшили кількість обстрілів на бахмутському та лиманському напрямках. "Тобто стріляти є чим", – підсумувала вона.