Дніпропетровщину обстрілювали всю ніч, під ворожим вогнем опинилися два райони – Резніченко

Російські окупанти всю ніч обстрілювали Дніпропетровську область, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. Під ворожий вогонь потрапили Нікопольський та Криворізький райони.

«П’ять разів! Ворог ударив по Нікопольському. На Нікополь росіяни скерували 25 снарядів зі ствольної артилерії. Через обстріл сталася сильна пожежа на підприємстві – вогонь знищив обладнання», – зазначив Резніченко.

Крім того, ворог у Нікополі зруйнував один будинок, ще зо два десятки тепер пошкоджені. Також у результаті обстрілу понівечена школа. Без світла залишилися понад 3 тисячі мешканців міста. Працюють аварійні бригади. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Марганецьку громаду російські окупанти обстріляли зі ствольної артилерії та «Градів». Тут також обійшлося без жертв.

У Марганці ворог пошкодив високовольтну лінію, у результаті чого без світла лишилися понад 2,2 тисячі помешкань. Тривають відновлювальні роботи.

У Мирівській громаді російські загарбники зруйнували п’ять будинків. По ній ворог з десяток разів стріляв зі ствольної артилерії.

«У Криворізькому районі росіяни з «Ураганів» обстріляли Апостолівську та Зеленодольську громади. Без жертв та руйнувань», – додав Резніченко.