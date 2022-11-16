В Міноборони РФ заявили, що не обстрілювали вчора Київ

В Міноборони РФ заявили, що не наносили 15 листопада по столиці України масованого удару. Про це заявив представник російського відомства Ігорь Конашенков.

Росіяни заявили, що українці самі завдали ударів по Києву з власних засобів протиповітряної оборони.

«Всі демонстровані київським режимом руйнування в житлових кварталах української столиці є прямим наслідком падіння та самоліквідації випущених українськими військами зенітних ракет із розміщених у межах міста українських та зарубіжних комплексів протиповітряної оборони», — цитують його заяву пропагандистські російські ЗМІ.

Цинічні заяви росіян про те, що українці самі себе обстрілюють не нові і росіяни активно використовують таку риторики починаючи з окупації Криму та початку агресії на українському Сході у 2014 році.