В Міноборони РФ заявили, що не обстрілювали вчора Київ

Українці нібито самі себе обстріляли з власних засобів ППО

В Міноборони РФ заявили, що не обстрілювали вчора Київ
В Росії заявили, що не обстрілювали Київ
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В Міноборони РФ заявили, що не наносили 15 листопада по столиці України масованого удару. Про це заявив представник російського відомства Ігорь Конашенков.

Росіяни заявили, що українці самі завдали ударів по Києву з власних засобів протиповітряної оборони.

«Всі демонстровані київським режимом руйнування в житлових кварталах української столиці є прямим наслідком падіння та самоліквідації випущених українськими військами зенітних ракет із розміщених у межах міста українських та зарубіжних комплексів протиповітряної оборони», — цитують його заяву пропагандистські російські ЗМІ.

Цинічні заяви росіян про те, що українці самі себе обстрілюють не нові і росіяни активно використовують таку риторики починаючи з окупації Криму та початку агресії на українському Сході у 2014 році.


Артем Руденко, ZN.ua





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