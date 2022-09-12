Звільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутат

Російські окупанти вранці 11 вересня обстріляли звільнений українськими військовими правий берег Куп'янська на Харківщині, повідомив депутат міськради Вадим Крохмаль.

Депутат пояснив, що місто розділене на дві частини річкою Оскол. Ситуація на правому березі, де знаходиться центр міста, «непроста, але вже повністю контрольована нашими військовими». На лівому ще триває зачистка.

«Вранці було обстріляно найправішу частину міста, стріляли прямо по мирних жителях. Із зенітних комплексів були обстріли», - розповів Крохмаль в етері телемарафону.

Точних даних про пошкодження та жертви поки що немає, уточнив депутат.