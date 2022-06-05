В зоне ОС украинские защитники отбили пять атак войск РФ

На трех локациях продолжаются бои.

В зоне ОС украинские защитники отбили пять атак войск РФ
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

В субботу, 4 июня, в зоне ОС отбиты 5 атак войск РФ, еще на 3 локациях продолжаются бои, информирует штаб ОС в Facebook.

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили 5 атак врага. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили боевой вертолет К-52, и 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", - отметили в штабе ОС.

РоSSийские войска обстреляли около 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

"Оккупанты применяют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам", - говорится в сообщении.


Анна Конюченко, ZN.ua





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