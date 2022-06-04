Миру грозит голод, если РоSSия не снимет блокаду с украинских портов - Кубраков

РоSSияне ведут себя как пираты, подчеркнул министр.

Миру грозит голод, если РоSSия не снимет блокаду с украинских портов - Кубраков
© Анастасия Дэйна, ZN.UA

Миру грозит голод, если РоSSия не снимет блокаду с украинских портов. Неморские способы доставки могут обеспечить экспорт лишь незначительного количества зерна (менее 20%), сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в интервью Financial Times.

Украина вместе с западными союзниками ищет способы экспортировать около 20 миллионов тонн зерна и освободить место для нынешнего урожая. Кризис грозит десяткам миллионов людей в странах Ближнего Востока и Африки, которые зависят от зерновых из Украины.

Грузовики сталкиваются с длительными задержками на границе с Польшей и Румынией, а перевозка зерна по железной дороге сложна, поскольку поезда в ЕС и Украине курсируют по разным рельсам. РоSSия неоднократно бомбила альтернативные маршруты, в том числе ведущие в Румынию автомобильным или железнодорожным транспортом, где зерно затем загружается на баржи, плывущие по Дунаю в Черное море.

ЕС упростил свои процедуры, и Украина предлагает дополнительные гарантии европейским баржам и грузовикам после того, как большинство западных страховщиков отказались из-за риска.

РоSSия захватила значительную часть житниц Украины на юге и продвигается в восточном промышленном регионе Донбасса, арене самых ожесточенных боев через три месяца после вторжения Путина в Украину.

С конца февраля РоSSия захватила территории, где расположены от 400 до 500 тысяч тонн зерна. Некоторые украинские хозяйства пострадали от авиаударов и артиллерийского огня.

Президент РоSSии Владимир Путин обвинил в продовольственном кризисе санкции против роSSийского экспорта и заявил, что Москва снимет блокаду только в случае отмены ограничений. В пятницу в интервью государственному телевидению он сказал: "Проблемы экспорта зерна из Украины не существует".

Кубраков предупредил, что действия РоSSии рискуют создать голод «в глобальном масштабе», россияне ведут себя как «пираты», которым безразлично судьба людей.


Анастасия Дэйна, ZN.ua





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