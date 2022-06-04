В Киевской области меняют время комендантского часа

В это время запрещено пребывание гражданского населения на улице и в других общественных местах, информирует ZN.ua.

В Киевской области меняют время комендантского часа
© ДонПресс

Киевская областная военная администрация сообщает, что во всех районах Киевской области комендантский час вводится ежедневно с 23:00 до 5:00.

"Такие временные ограничения будут действовать с 5 по 12 июня", – отмечает Киевская ОВА в Telegram.

Во время комендантского часа запрещено пребывание гражданского населения на улице и других общественных местах.

"Исключение – задействование человека в работе критической инфраструктуры, о чем должно быть подтверждение в виде спецпропуска установленного образца. При себе также необходимо иметь документ, подтверждающий личность", - говорится в сообщении.


Анна Конюченко, ZN.ua





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