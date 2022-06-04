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2022-06-04
В Киевской области меняют время комендантского часа
В это время запрещено пребывание гражданского населения на улице и в других общественных местах, информирует
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Киевская областная военная администрация сообщает, что во всех районах Киевской области комендантский час вводится ежедневно с 23:00 до 5:00.
"Такие временные ограничения будут действовать с 5 по 12 июня", – отмечает Киевская ОВА в
Во время комендантского часа запрещено пребывание гражданского населения на улице и других общественных местах.
"Исключение – задействование человека в работе критической инфраструктуры, о чем должно быть подтверждение в виде спецпропуска установленного образца. При себе также необходимо иметь документ, подтверждающий личность", - говорится в сообщении.
Анна Конюченко, ZN.ua