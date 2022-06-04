Индия может стать одной из стран-гарантов безопасности Украины - The Hindu

Украина ожидает, что Индия станет одной из стран-гарантов ее безопасности, рассказал дипломатический источник издания The Hindu .

Кроме того, в Киеве рассчитывают на гуманитарную, финансовую помощь со стороны Нью-Дели и на участие Индии в послевоенном восстановлении Украины.

Отмечается, что власти и частные компании Индии уже передали Украине 230 тонн гуманитарной помощи.