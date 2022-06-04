Индия может стать одной из стран-гарантов безопасности Украины - The Hindu

Для разработки гарантий безопасности Украина запустила международную консультативную группу во главе с руководителем Офиса президента Украины Андрем Ермаком и бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, информирует ZN.ua.

Индия может стать одной из стран-гарантов безопасности Украины - The Hindu
© flickr/Sanyam Bahga

Украина ожидает, что Индия станет одной из стран-гарантов ее безопасности, рассказал дипломатический источник издания The Hindu.

Кроме того, в Киеве рассчитывают на гуманитарную, финансовую помощь со стороны Нью-Дели и на участие Индии в послевоенном восстановлении Украины.

Отмечается, что власти и частные компании Индии уже передали Украине 230 тонн гуманитарной помощи.


Анастасия Дэйна, ZN.ua





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