Войска РФ выпустили 19 мин по Черниговской области

Оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы Сумской и Черниговской области, информирует ZN.ua.

Войска РФ выпустили 19 мин по Черниговской области
© Госпогранслужба

РоSSийские оккупационные войска в субботу, 4 июня, обстреляли Сумскую и Черниговскую область, сообщает Госпогранслужба Украины в Telegram.

"Сегодня рашисты уже выпустили 8 мин по территории Шосткинского района Сумской области и еще 19 – по Новгород-Северскому району Черниговской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после обеда самолет РФ, зашедший со стороны роSSийского села Николаевка, совершил 6 пусков ракетами по приграничной территории Сумской области.

Утром роSSийский беспилотник сбросил 2 взрывных устройства в Великописаревском районе Сумской области.


Анна Конюченко, ZN.ua





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