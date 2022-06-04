Войска РФ выпустили 19 мин по Черниговской области

РоSSийские оккупационные войска в субботу, 4 июня, обстреляли Сумскую и Черниговскую область, сообщает Госпогранслужба Украины в Telegram.

"Сегодня рашисты уже выпустили 8 мин по территории Шосткинского района Сумской области и еще 19 – по Новгород-Северскому району Черниговской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после обеда самолет РФ , зашедший со стороны роSSийского села Николаевка, совершил 6 пусков ракетами по приграничной территории Сумской области.

Утром роSSийский беспилотник сбросил 2 взрывных устройства в Великописаревском районе Сумской области.