В Раде готовят программу сокращения расходов на аппараты – Арахамия

По словам Давида Арахамии, сегодня уменьшить подобные приложения всех заставит война, информирует ZN.ua.

В Раде готовят программу сокращения расходов на аппараты – Арахамия
© Василий Артюшенко, ZN.UA

В Верховной Раде готовится программа сокращения государственных расходов на аппараты и бюрократию. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«30 лет об этом все говорили. Сейчас война, наконец, заставит всех это сделать. И это, мне кажется, уникальный шанс для страны повысить эффективность работы государства во время военного положения. А потом выйти с таким же настроением после победы. Для того чтобы это уже было не обременение, а на самом деле драйвер для роста государства и экономики», – заявил Арахамия.

Отметим, что в госбюджете на 2022 год на Верховную Раду было предусмотрено 3 млрд грн.





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