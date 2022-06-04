Армия готовилась к худшему: генерал Красильников рассказал, что ВСУ ожидали наступления россиян с Донбасса

Дмитрий Красильников

Украинские военные высшего звена надеялись, что россия не пойдет на широкомасштабное вторжение.

Украинские военные надеялись, что наступление роSSийских войск начнется с оккупированной части Донбасса. Была вера в то, что враг не решится пойти в широкомасштабную атаку. Об этом рассказал командир ОТУ "Пивнич", бригадный генерал Дмитрий Красильников в интервью пресс-центру Генштаба ВСУ.

По его словам, украинские военные высшего звена надеялись, что россия не пойдет на широкомасштабное вторжение на многих направлениях. Наоборот, ожидалось, что оккупанты пойдет в наступление с ранее захваченных территорий Донбасса. При этом, как заявляет Красильников, украинская армия готовилась к худшему из возможных вариантов.

"Мы все же думали и, можно сказать, надеялись, что противник начнет свои активные боевые действия с оккупированной части территории Луганской и Донецкой областей... До конца мы верили, что наш враг к широкомасштабной агрессии по всем фронтам, всем линиям не дойдет. Мы надеялись на лучшее, но готовились к худшему", — рассказал Красильников.

Так что вторжение роSSийских войск с разных направлений не стало неожиданностью для Вооруженных сил Украины. В оперативном командовании "Пивнич" были готовы к атаке. "Первый удар, который пришелся по районам отвода, оказался неудачным для противника, и мы сохранили нашу основную боевую мощь... и это позволило нам нанести в ходе дальнейших действий серьезных потерь противнику", — заявил генерал.


Галина Струс, politeka.net





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