В результате вражеских обстрелов Харьковской области ранены 10 человек, среди них 11-летний ребенок — глава ОВА

Враг пытался вести наступление на Барвенково и Святогорск, информирует ZN.ua.

В результате вражеских обстрелов Харьковской области ранены 10 человек, среди них 11-летний ребенок — глава ОВА
Фото иллюстративное
© facebook.com/Боровская сельская рада

Вчера роSSийские захватчики в очередной раз обстреляли Харьков и населенные пункты области, в областном центре и Балаклее есть раненые мирные жители, в том числе 11-летний ребенок. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«К сожалению, до сих пор от действий захватчиков страдают дети. Вчера при обстреле Балаклеи ранения получил 11-летний ребенок. Всего в Балаклее 8 раненых. Еще 2 – в Харькове в результате обстрела окрестностей города», – говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, в течение суток враг обстреливал Барвенково в Изюмском районе и Циркуны в Харьковском. По Харьковскому району оккупанты нанесли ракетный удар. Повреждены дома, но без пострадавших.

В Харьковской области продолжаются бои. Враг пытался вести наступление на Барвенково и Святогорск. На Изюмщине враг наступал в направлении Вернополья и Богородичного. Глава ОВА отметил, что все вражеские атаки отбиты, украинские защитники удерживают позиции.

Кроме того, Синегубов сообщил, что по данным Нацполиции, в Харьковской области за 100 дней войны погибли 38 детей.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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