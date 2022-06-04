Украинские военные захватили боевую машину десантников РФ, совершавших зверства в Киевской области

ВСУ ликвидировали экипаж оккупантов.

Украинские военные захватили боевую машину десантников РФ, совершавших зверства в Киевской области
© tonnel.ru

Военные 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила захватили роSSийскую боевую машину десанта и ликвидировали ее экипаж, передает пресс-служба бригады.

«31 отдельная десантно-штурмовая бригада – именно это подразделение оккупантов совершало свои зверства в Киевской области в начале полномасштабного вторжения РоSSии на территорию Украины. После достойной встречи на севере нашего государства эта орда приехала на Луганщину. Перед вами фото с трофейной БМД-4м (боевая машина десанта), упомянутого выше подразделения, которую недавно Королевские пехотинцы подбили в нашей полосе ответственности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что после небольшого ремонта машина будет выполнять боевые задания 24-й ОМБр.


Анна Конюченко, ZN.ua





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