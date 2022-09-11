ЗСУ при контрнаступі захопили рідкісну бойову машину: фото та особливості
Підрозділи Збройних сил України під час контрнаступу на Харківському напрямку захопили трофейну командно-штабну машину Р-149МА1.
Про це пише тематичне видання DefenceUA.
Зазначається, що рідкісна командно-штабна машина Р-149МА1, яка стала трофеєм для ЗСУ, є елементом автоматизованої системи управління військами ЗС РФ, відомої під позначеннями "Созвездие" та "ЕСУ ТЗ".
Журналісти не виключають, що бойову техніку українські військовослужбовці могли захопити під час бойових дій 8 вересня. Це лише друга командно-штабна машина Р-149МА1, яка стала трофеєм для ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення.
Західні аналітики припускають, що за весь час великої війни українським військовослужбовцям вдалося знищити шість подібних моделей.
Командно-штабна машина Р-149МА1 призначена для забезпечення управління та зв'язку посадовим особам тактичного рівня на стоянці та під час руху. Техніка також може використовуватися у складі передових рухомих пунктів управління оперативного рівня, а її екіпаж складається з 6 осіб.
Час безперервної роботи машини Р-149МА1:
- від мережі 380В, 50Гц - цілодобово;
- від дизельного агрегату - цілодобово;
- від бортової мережі шасі (при роботі двигуна) - цілодобово;
- від буферної акумуляторної батареї – не менше 10 хв.
Дальність оперативно-командного зв’язку, згідно відкритих джерел, може становити до 350 кілометрів:
- ультракороткі хвилі радіостанцій під час руху - до 25 км;
- під час стоянки - до 55 км;
- короткі хвилі радіостанцій на щоглу на стоянці - до 350 км;
- за допомогою антени АШ-4 на стоянці (у русі) - до 50 та до 20 км відповідно.