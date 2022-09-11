ЗСУ при контрнаступі захопили рідкісну бойову машину: фото та особливості

Підрозділи Збройних сил України під час контрнаступу на Харківському напрямку захопили трофейну командно-штабну машину Р-149МА1.

Про це пише тематичне видання DefenceUA.

Зазначається, що рідкісна командно-штабна машина Р-149МА1, яка стала трофеєм для ЗСУ, є елементом автоматизованої системи управління військами ЗС РФ, відомої під позначеннями "Созвездие" та "ЕСУ ТЗ".

Журналісти не виключають, що бойову техніку українські військовослужбовці могли захопити під час бойових дій 8 вересня. Це лише друга командно-штабна машина Р-149МА1, яка стала трофеєм для ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення.

Західні аналітики припускають, що за весь час великої війни українським військовослужбовцям вдалося знищити шість подібних моделей.

Командно-штабна машина Р-149МА1 призначена для забезпечення управління та зв'язку посадовим особам тактичного рівня на стоянці та під час руху. Техніка також може використовуватися у складі передових рухомих пунктів управління оперативного рівня, а її екіпаж складається з 6 осіб.

Час безперервної роботи машини Р-149МА1:

  • від мережі 380В, 50Гц - цілодобово;
  • від дизельного агрегату - цілодобово;
  • від бортової мережі шасі (при роботі двигуна) - цілодобово;
  • від буферної акумуляторної батареї – не менше 10 хв.

Дальність оперативно-командного зв’язку, згідно відкритих джерел, може становити до 350 кілометрів:

  • ультракороткі хвилі радіостанцій під час руху - до 25 км;
  • під час стоянки - до 55 км;
  • короткі хвилі радіостанцій на щоглу на стоянці - до 350 км;
  • за допомогою антени АШ-4 на стоянці (у русі) - до 50 та до 20 км відповідно.

Богдан Соловйов, Апостроф





Интересные новости
Захоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофаЗахоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофа
Швейцарський дослідник супутникових знімків повідомив про стан мосту у Новій КаховціШвейцарський дослідник супутникових знімків повідомив про стан мосту у Новій Каховці
"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі
Посли «Великої сімки» стурбовані проєктом закону, що може підірвати конкурс у НАБУПосли «Великої сімки» стурбовані проєктом закону, що може підірвати конкурс у НАБУ
Нат Балаклією піднято Український державний прапорНат Балаклією піднято Український державний прапор
Блок рекламы


Похожие новости
Намагався втекти, але не вийшло: "начальника поліції" спіймали на звільненій Харківщині, фотоНамагався втекти, але не вийшло: "начальника поліції" спіймали на звільненій Харківщині, фото
Контрнаступ не зупинити: яскраві фотожаби на успіхи ЗСУ та втеча окупантівКонтрнаступ не зупинити: яскраві фотожаби на успіхи ЗСУ та втеча окупантів
"Йдемо далі!": у звільненому Куп'янську почали "полювання" на колаборантів, у СБУ показали фото зрадників"Йдемо далі!": у звільненому Куп'янську почали "полювання" на колаборантів, у СБУ показали фото зрадників
Армія мародерів: окупанти під час втечі з Харківської області несли навіть сковорідки, фотоАрмія мародерів: окупанти під час втечі з Харківської області несли навіть сковорідки, фото
ЗСУ застали окупантів зненацька, британці повідомили добрі новини: "Українські підрозділи захопили..."ЗСУ застали окупантів зненацька, британці повідомили добрі новини: "Українські підрозділи захопили..."
Ворог завдав ракетного удару по Дніпру та області: подробиці, фото та відеоВорог завдав ракетного удару по Дніпру та області: подробиці, фото та відео
Окупанти обстріляли центр Харкова, було не менше 7 прильотів: фото та відеоОкупанти обстріляли центр Харкова, було не менше 7 прильотів: фото та відео
Архівне фото з гопаком принца Чарльза стало хітом: як майбутній король танцював з українцямиАрхівне фото з гопаком принца Чарльза стало хітом: як майбутній король танцював з українцями
Бійців "елітного" підрозділу армії РФ жорстко покарали за відмову воювати в Україні: фотоБійців "елітного" підрозділу армії РФ жорстко покарали за відмову воювати в Україні: фото
У ході звільнення ЗСУ затримали гауляйтера на Харківщині: фото зрадникаУ ході звільнення ЗСУ затримали гауляйтера на Харківщині: фото зрадника
Последние новости
Подгружаем последние новости