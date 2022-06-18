Данілов дав прогноз по бензину і навів власний приклад: "Машину передав ЗСУ"

Сьогоднішня проблема дефіциту бензину в Україні – це питання економіки, а не військове чи технологічне, і тому скоро воно буде вирішене. Про це в інтерв'ю "Ліга.net" повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Я думаю, це питання скоріше економічне, ніж технологічне. Вважаю, через певний проміжок часу воно вирішиться", - зазначив він, відповідаючи на питання, чи реально розв'язавати проблему в умовах війни.

Але повернути ціни до довоєнних, на думку секретаря РНБО, не вдасться нікому.

"Треба розуміти, що тієї ціни, яка була раніше, вже не буде. Якщо у всьому світі ціна за бензин, умовно, два євро за літр, то як у нас може бути один євро?", - сказав Данілов.

При цьому, він навів власний приклад, зазначивши, що машини не має.

"Я особисто не заправляюся, тому цим питанням не переймаюсь. У мене була автівка на початок великої війни. Броньована машина. 24 лютого я її віддав нашим військовим. У нас десь є фото, що під Мощуном розбили мою машину. Все. Десь тиждень вона протрималась. І комусь життя врятувала, мабуть", - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, водночас, як пише CBS News , вперше за понад два місяці вартість бензину в США впала. Відбулося це на тлі зниження цін на нафту та падіння споживчого попиту.

За останні 12 місяців вартість пального в Сполучених Штатах зросла на 62% і досягла рекордної позначки 5 доларів за галон (3,8 літра).

Проте у п'ятницю, 17 червня, середній показник по країні впав до 4,99 долара за галон.

Причому, як прогнозують американські експерти, ціна буде знижуватися й надалі.

"Виходячи з ситуації на ринку зараз – вони можуть змінюватися і дійсно змінюються – найближчими тижнями середній показник по країні може впасти до 4,55-4,75 долара за галон, якщо тенденції не зміняться", – зазначив аналітик GasBuddy Патріка Де Хаана.