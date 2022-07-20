Дякую сину за машину: батьки вбитого в Україні окупанта стали героями мемов та фотожаб

Батьки одного із ліквідованих в Україні російських окупантів на "гробові" гроші придбали новеньку "Ладу" - у мережі бурхливо відреагували на цю історію, інформує Апостроф .

"Апостроф" зібрав найбільш влучні меми та фотожаби, що демонструють усю суть російського народу, який посилає своїх синів на вірну гибель заради авто.

Варто зазначити, що батьки загиблого рашиста придбали транспортний засіб, як пам'ять про сина. Вони виконали його побажання і купили саме білу автівку, та вперше виїхали на ній на цвинтар.

Так, одна із картинок показує сюрреалізм всього, що відбувається - старенькі батьки у селі без доріг із дерев'яними хатинками та мертвим сином, зате із новою білою "Ладою".

Деякі підписники згадали відому передачу "Поле чудес", у якій рядові росіяни виграють супер-приз за смерть своїх дітей - автомобіль.

Коментатори також жартують, що справжньою метою "спецоперації" є забезпечення кожного громадянина РФ "Ладою".

А найбільш креативні навіть придумують вірші про цинізм росіян. А дехто розповідає такі історії, абсурдність яких зашкалює.