"Куплю машину і їздитиму": росіянка в присутності чоловіка зізналася, що хоче його побачити "у чорному пакеті", відео

У росії на "мобіків" начхати не тільки державі-терористу, а й їхнім рідним та близьким.

Показове відео опублікував блогер "Свободный человек", який провів розмову з однією з таких сімей.

- Ось ти і твій дядько топите за путіна. А чому він досі не мобілізований і за дупу не вмирає?, - запитує блогер у росіянки, чоловік якої знаходився біля неї.

- А його поки що не кликали. У нас ще друга мобілізація буде, – відповідає криком дружина.

- Ти хочеш 4 мільйони одержати? Він у чорному пакеті приїде.

Так, я хочу і не приховую. Зате собі куплю машину і їздитиму і згадуватиму про нього постійно, - каже росіянка на очах у чоловіка.

"Ось-ось-ось. Це не артисти. Це не інсценування і не постановка. У таку дивовижну фекалію путінізм переродив російську «дружину і матір»" - прокоментував відео журналіст Олександр Невзоров.

"П'юча жінка - горе в сім'ї";

"Народи, не спотворені інтелектом";

"Пропаганда не робить із людей ідіотів, вона на ідіотів розрахована спочатку";

"Тільки прикол у тому, що він буде "зниклий безвісти", як і 99% двохсот мобіків, тому нехай забуде про гроші", - коментують у мережі.