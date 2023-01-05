"Куплю машину і їздитиму": росіянка в присутності чоловіка зізналася, що хоче його побачити "у чорному пакеті", відео
У росії на "мобіків" начхати не тільки державі-терористу, а й їхнім рідним та близьким.
- Ось ти і твій дядько топите за путіна. А чому він досі не мобілізований і за дупу не вмирає?, - запитує блогер у росіянки, чоловік якої знаходився біля неї.
- А його поки що не кликали. У нас ще друга мобілізація буде, – відповідає криком дружина.
- Ти хочеш 4 мільйони одержати? Він у чорному пакеті приїде.
Так, я хочу і не приховую. Зате собі куплю машину і їздитиму і згадуватиму про нього постійно, - каже росіянка на очах у чоловіка.
"Ось-ось-ось. Це не артисти. Це не інсценування і не постановка. У таку дивовижну фекалію путінізм переродив російську «дружину і матір»" - прокоментував відео журналіст Олександр Невзоров.
"П'юча жінка - горе в сім'ї";
"Народи, не спотворені інтелектом";
"Пропаганда не робить із людей ідіотів, вона на ідіотів розрахована спочатку";
"Тільки прикол у тому, що він буде "зниклий безвісти", як і 99% двохсот мобіків, тому нехай забуде про гроші", - коментують у мережі.