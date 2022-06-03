Власть должна помогать уехать людям из оккупации, а не осуждать их – ZMINA

В Центре прав человека ZMINA призвали представителей государственных органов Украины помогать людям выехать из оккупации, а не осуждать их. Соответствующая позиция правозащитников была опубликована на официальном сайте организации.

"В последнее время со стороны представителей государственных органов Украины участились публичные призывы к нашим согражданам, оказавшимся на временно контролируемых роSSийской армией территориях, о необходимости выезда из них: с Украиной или против нее", - отметили в Центре прав человека.

Там подчеркнули, что на фактически оккупированных территориях в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской областях и в Крыму остаются сотни тысяч украинцев, до сих пор не имеющие возможности безопасно выехать на подконтрольные правительству Украины территории.

"Именно они выходили на проукраинские митинги в Старобельске, Херсоне, Мелитополе, Бердянске и сопротивляются оккупации сегодня... Именно благодаря нашим согражданам, оставшимся в оккупации, органы государственной власти и политики имеют возможность показывать всему миру, что жители оккупированных территорий непокорны и даже под дулами автоматов не принимают оккупационный режим РФ ", - объяснили правозащитники.

Они добавили, что сейчас государство сменило риторику.

"При отсутствии безопасных гуманитарных коридоров, государственных или международных гарантий по эвакуации, эффективных жилищных программ, которые позволили бы жителям оккупированных территорий быть уверенными, что после выезда они не останутся на улице, постановка вопроса о выезде с оккупированных территорий как проявление проукраинской позиции опасна для жизни. Даже в случае принятия человеком решения о выезде есть большая вероятность простоять в поле под угрозами обстрелов", - подчеркнула ZMINA.

Правозащитники уверены, что вместе с призывами к выезду с оккупированных территорий должна предоставляться информация о гарантированных безопасных эвакуационных коридорах, дальнейшем размещении жителей оккупированных территорий, помощи и поддержке, которую государство, международные организации и общественные волонтерские инициативы готовы им предоставить.

"Любое "клеймение" тех украинских граждан, которые остались на оккупированных территориях, не будет иметь положительных для нашего государства последствий. Восстановление мифа о том, что "все, кто хотели, уехали" в публичном поле нивелируют усилия украинского сопротивления в оккупации, несет риски раскола украинского общества и повлечет сложные последствия для дальнейшей реинтеграции оккупированных в настоящее время территорий в пределах единого суверенного государства Украины", - сообщили в Центре защиты прав.