CNN: поштові працівники ризикують життям, щоб доставити пенсії людям похилого віку України

І нагадувати, що про них не забули.

CNN: поштові працівники ризикують життям, щоб доставити пенсії людям похилого віку України
© Гюндуз Мамедов / Twitter

Кожні кілька хвилин земля здригається від вибухів, які луною розносяться побитими вулицями Сіверска, розташованого в Донецькій області на сході України. Іноді це обстріл з боку України, іноді росіяни ведуть вогонь у відповідь, розповідає репортер CNN Бен Ведеман.

Літня жінка у чорних штанах, важких черевиках, брудно-сірому пальті та хустці човгає по вулиці. Лунає ще один вибух. Вона здригається, її очі широко розплющуються, але вона не зменшує кроку. Вона приєднується до натовпу з кількох десятків людей, переважно літніх жителів, що кутаються від холоду.

Дороги вкриті брудом та уламками, викинутими незліченними снарядами. Нечисленні автомобілі змушені об'їжджати заповнені водою вирви від бомб, що впали. Верхні поверхи деяких багатоквартирних будинків перетворилися на руїни, немає жодного цілого вікна. Телефонні та електричні дроти зміяться по землі, давно мертві.

"Звичайно, раніше нам було дуже страшно, - каже 72-річна Любов Біленко. - Тепер ми звикли. Ми вже навіть не звертаємо уваги.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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