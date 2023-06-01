МВС вирішило, що робити зі зброєю, яку роздали людям на початку війни

Вона має декларуватися в органах Нацполіції.

Міністерство внутрішніх справ завершило розробку законопроекту про декларування зброї, яку роздали громадянам на початку повномасштабної війни. Про це повідомляють джерела ZN.UA у Міністерстві внутрішніх справ, інформує ZN.ua .

Цей законопроект буде внесено на розгляд уряду. У середині червня Кабінет міністрів України визначить своє ставлення до нього та, ймовірно, передасть на розгляд Верховної ради.

На законодавчому рівні пропонується створити можливість для цивільних осіб задекларувати вогнепальну зброю, яку було отримано або знайдено, а пізніше використовувалася для відбиття повномасштабної агресії Російської Федерації.

Процедура декларування буде спрощеною та безкоштовною. Така зброя є державною власністю, яка може перебувати у володінні та користуванні цивільних осіб на період воєнного стану. Упродовж 90 днів після його завершення зброя підлягає передачі до органів Національної поліції.

У разі встановлення причетності знайденої чи добровільно задекларованої вогнепальної зброї до скоєння кримінальних правопорушень її буде вилучено органами Національної поліції України.