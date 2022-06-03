Посол рассказал, когда в Украину поступит первое тяжелое вооружение от Германии

Оружие может поступить в Украину в конце июня.

Посол рассказал, когда в Украину поступит первое тяжелое вооружение от Германии
© Скриншот Youtube

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что первое тяжелое вооружение, обещанное Германией, может поступить в Украину в конце июня, передает агентство PNP.

Мельник поддержал недавнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца о намерениях передать Украине ракетные системы ПВО Iris-T. В то же время, посол призвал ускорить этот процесс, поскольку передача тяжелого вооружения до сих пор находится во взвешенном состоянии.

"Но если честно, уже сотый день войны, и до сих пор из Германии в Украину не поставлена ни одна единица тяжелой техники... Вы видите, насколько опасна ситуация", - отметил Мельник.


Елизавета Чижик, ZN.ua





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