Посол рассказал, когда в Украину поступит первое тяжелое вооружение от Германии

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что первое тяжелое вооружение, обещанное Германией, может поступить в Украину в конце июня, передает агентство PNP .

Мельник поддержал недавнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца о намерениях передать Украине ракетные системы ПВО Iris-T. В то же время, посол призвал ускорить этот процесс, поскольку передача тяжелого вооружения до сих пор находится во взвешенном состоянии.

"Но если честно, уже сотый день войны, и до сих пор из Германии в Украину не поставлена ни одна единица тяжелой техники... Вы видите, насколько опасна ситуация", - отметил Мельник.