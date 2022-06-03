У нас нет сомнений: в Минкульте заявили о проведении "Евровидения-2023" в Украине

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что международный песенный конкурс "Евровидение-2023" состоится в нашей стране. Он уточнил, что из-за войны в Украине некоторые условия проведения мероприятия придется изменить, информирует Апостроф .

Такое мнение Ткаченко высказал во время пресс-конференции, которая прошла в Медиацентре Украина-Укринформ. Министр культуры и информационной политики добавил, что наше государство уже получило от Европейского языкового союза опросник с пунктами, которые Украина должна выполнить для организации конкурса в следующем году.

"У нас нет сомнений, что оно должно происходить в Украине. Единственное, что никто еще не проводил "Евровидение" в период войны...Мы сейчас ищем вместе с коллегами ответы на важные условия, которые выдвигает Языковой союз, но думаю, что в диалоге нам придется объяснить, что некоторые условия должны быть изменены", – объяснил он.

Кроме того, ранее Ткаченко ответил на слухи о том, что Швеция и Испания уже предложили принять "Евровидение" вместо Украины. "Финансовую помощь мы принимаем, но проводить "Евровидение" будем в Украине, 100%", - сказал Александр.

Фото: Getty Images

"Главное – у нас есть опыт проведения двух конкурсов "Евровидения". Поэтому организовать следующее для нас не будет проблемой. Как отвечают руководители "Евровидения" на вопрос, где будет следующий конкурс: "Выдохните и празднуйте победу". Я думаю, мы сделаем все, чтобы будущее "Евровидение" состоялось в Украине", - также заявлял министр культуры и информационной политики.

Фото: Getty Images

Напомним, в этом году украинская группа Kalush Orchestra выиграла конкурс, получив в сумме от зрителей и национальных жюри 631 балл. Коллектив победил, несмотря на то, что после своего выступления в финале "Евровидения" фронтмен Олег Псюк сделал заявление о том, что необходимо спасти Мариуполь и "Азовсталь". Организаторы решили не применять санкции к Украине, а слова Псюка на сцене назвали гуманитарными, а не политическими