У нас нет сомнений: в Минкульте заявили о проведении "Евровидения-2023" в Украине

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что международный песенный конкурс "Евровидение-2023" состоится в нашей стране. Он уточнил, что из-за войны в Украине некоторые условия проведения мероприятия придется изменить, информирует Апостроф.

Такое мнение Ткаченко высказал во время пресс-конференции, которая прошла в Медиацентре Украина-Укринформ. Министр культуры и информационной политики добавил, что наше государство уже получило от Европейского языкового союза опросник с пунктами, которые Украина должна выполнить для организации конкурса в следующем году.

"У нас нет сомнений, что оно должно происходить в Украине. Единственное, что никто еще не проводил "Евровидение" в период войны...Мы сейчас ищем вместе с коллегами ответы на важные условия, которые выдвигает Языковой союз, но думаю, что в диалоге нам придется объяснить, что некоторые условия должны быть изменены", – объяснил он.

Кроме того, ранее Ткаченко ответил на слухи о том, что Швеция и Испания уже предложили принять "Евровидение" вместо Украины. "Финансовую помощь мы принимаем, но проводить "Евровидение" будем в Украине, 100%", - сказал Александр.

Фото: Getty Images

"Главное – у нас есть опыт проведения двух конкурсов "Евровидения". Поэтому организовать следующее для нас не будет проблемой. Как отвечают руководители "Евровидения" на вопрос, где будет следующий конкурс: "Выдохните и празднуйте победу". Я думаю, мы сделаем все, чтобы будущее "Евровидение" состоялось в Украине", - также заявлял министр культуры и информационной политики.

Фото: Getty Images

Напомним, в этом году украинская группа Kalush Orchestra выиграла конкурс, получив в сумме от зрителей и национальных жюри 631 балл. Коллектив победил, несмотря на то, что после своего выступления в финале "Евровидения" фронтмен Олег Псюк сделал заявление о том, что необходимо спасти Мариуполь и "Азовсталь". Организаторы решили не применять санкции к Украине, а слова Псюка на сцене назвали гуманитарными, а не политическими


Любовь Блажко, Апостроф





Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась
Казахстан ввел запрет для Росии и Беларуси: "Будут задерживать"Казахстан ввел запрет для Росии и Беларуси: "Будут задерживать"
В США уточнили решение о снабжении Украины РСЗОВ США уточнили решение о снабжении Украины РСЗО
Блок рекламы


Похожие новости
Путина не остановить словами. Поэтому Германия должна предоставлять Украине оружие — БербокПутина не остановить словами. Поэтому Германия должна предоставлять Украине оружие — Бербок
Ядерный удар по Украине принесет РоSSии больше вреда, чем пользы – ФукуямаЯдерный удар по Украине принесет РоSSии больше вреда, чем пользы – Фукуяма
Фукуяма рассказал, что ждет РоSSию после поражения в УкраинеФукуяма рассказал, что ждет РоSSию после поражения в Украине
Фукуяма: Украине нужны победы на юге, чтобы сохранить поддержку ЗападаФукуяма: Украине нужны победы на юге, чтобы сохранить поддержку Запада
Если русские применят ядерное оружие в Украине, то НАТО вступает в войну, - Карина ОрловаЕсли русские применят ядерное оружие в Украине, то НАТО вступает в войну, - Карина Орлова
«Они просто показали: с Россией надо считаться» — Лукашенко о целях РФ в Украине«Они просто показали: с Россией надо считаться» — Лукашенко о целях РФ в Украине
"Оказались в безнадежном положении": попытка роSSийского МИДа помешать Украине провалилась"Оказались в безнадежном положении": попытка роSSийского МИДа помешать Украине провалилась
"Мама, я хочу остаться в Украине": мобилизованные из "Л/ДНР" решили отказаться от обмена"Мама, я хочу остаться в Украине": мобилизованные из "Л/ДНР" решили отказаться от обмена
Премьер Польши обвинил Европу в безразличии к геноциду в УкраинеПремьер Польши обвинил Европу в безразличии к геноциду в Украине
За 100 дней войны РоSSия не достигла никакой стратегической цели в Украине — британская разведкаЗа 100 дней войны РоSSия не достигла никакой стратегической цели в Украине — британская разведка
Последние новости
Подгружаем последние новости