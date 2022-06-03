«Начнется переговорный процесс»: у рф будут большие проблемы со снарядами, названы сроки

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На территории Украины идет долгая война третьего поколения, похожая на Вторую мировую, когда одни и те же города могли по нескольку раз переходить под контроль захватчиков.

Об этом в интервью «НВ» заявил авторитетный военный эксперт Агиль Рустамзаде.

По его словам, РоSSия, развязав войну в Украине, не достигла пока ни одной из поставленных изначально целей.

«И, по-видимому, уже не достигнет на этом этапе», - предположил Рустамзаде.

Военный эксперт пояснил, что Украина ведет маневренную войну, в которой важнее не оборонять какой-либо населенный пункт, а в правильный момент организовать тактическое отступление. Его цель - дождаться момента максимального увеличения украинской армии.

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«Этот процесс начат, и он идет. Украина получила и продолжает получать многоствольную артиллерию, и через месяц-полтора украинская армия добьется как минимум паритета с роSSийской армией по своим огневым возможностям», - говорит Рустамзаде.

При этом эксперт прогнозирует, что к концу лета у россии начнутся проблемы с боеприпасами – склады истощатся, а производство сковано санкциями.

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«Это может, например, привести к тому, что уже с начала августа Украина начнет выдавливать противника со своей территории и достигнет рубежа, после которого начнется какой-то переговорный процесс», - дал свой прогноз Агиль Рустамзаде.

Добавим, в то же время стало известно, что оккупанты за сутки обстреляли 17 населенных пунктов на Донетчине, есть раненые и погибшие.

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По даннім полиции, враг обстрелял Донецкую область из самолетов, реактивных систем залпового огня "Ураган", артиллерии, танков, стрелкового оружия, а также ракетами "воздух-земля".

Разрушены 35 зданий, среди которых жилые дома, коксохимический и огнеупорный заводы, помещения ТЭС и троллейбусный парк.


Катерина Петренко, politeka.net





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