У Тарзана сдали нервы, муж Королевой в истерике пригрозил НАТО: "Русский мир был, есть и будет, мрази!"

Самым абсурдным в словах путиниста, пожалуй, является то, что он назвал агрессию – методом, который несвойственен для рф.

Как сообщает Politeka.net, фанат путина, рашистский артист Сергей Глушко (Тарзан) взял на себя роль политического аналитика и разразился тирадой в адрес НАТО, щедро сдобренной ругательствами. Так, гнусное заявление Тарзан разместил в своих Instagram-stories.

52-летний стриптизер сперва опубликовал угрозу, адресованную НАТО, дескать за расширение, которое якобы угрожает жизни каждого россиянина лично. Самым абсурдным в словах путиниста, пожалуй, является то, что он назвал агрессию – методом, который несвойственен для рф.

"Вы, мрази, русским жить хотели Zапретить?! Расширили свое оч*о и НАТО... Мы били вас за это, бьем и будем бить! Не наши методы, но надо, Федя, надо!" – написал в сети муж певицы родом из Киева Наташи Королевой.

Затем, следуя пропагандистским постулатам, Тарзан посоветовал западным лидерам учить историю. Какую именно – не уточнил.

"Русский мир был, есть и будет, мрази! И никакая нежить не сможет этому помешать! Зарубите это на своих иностранных носах! Учите историю, пока она сама вас не выучила... Аты-баты еб*м НАТО", – забился в истерике путинист.