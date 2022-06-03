Упорство ВСУ удивило рф, пришлось отказаться от первоначального плана: оккупанты изменили главную цель

украинские военные, бойцы ВСУ

За сто дней неоправданной войны рф против Украины ВСУ и силы теробороны показали себя гораздо эффективнее, чем ожидалось.

Москва отказалась от своего первоначального плана вторжения, целью которого было взять Киев и оккупировать, возможно, две трети востока Украины. Об этом в интервью "ТСН" заявил бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

Он отметил, что за сто дней неоправданной войны рф против Украины ВСУ и силы теробороны показали себя гораздо эффективнее, чем ожидалось. Упорство и решительность украинской обороны удивили Кремль и роSSийский Генштаб.

Потому, добавил бывший посол, оккупанты изменили главную цель и в настоящее время россияне бросают все свои усилия на полный захват Луганской и Донецкой областей. Однако ему непонятно, удастся ли им это, даже учитывая ограниченную цель, которую они себе поставили.

украинские военные, бойцы ВСУ

Пайфер предполагает, что это может стать войной на истощение, которое затянется на время.

"Я хотел бы, чтобы украинские военные одержали верх и оттеснили россиян, по крайней мере, к линии 23 февраля, но война на истощение кажется более вероятным сценарием на ближайшую перспективу", – говорит американский дипломат.


Александра Павленко, politeka.net





Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась
Казахстан ввел запрет для Росии и Беларуси: "Будут задерживать"Казахстан ввел запрет для Росии и Беларуси: "Будут задерживать"
В США уточнили решение о снабжении Украины РСЗОВ США уточнили решение о снабжении Украины РСЗО
Блок рекламы


Похожие новости
Фукуяма указал на главную цель восстановления Украины после войныФукуяма указал на главную цель восстановления Украины после войны
"Видите, какая техника?": оккупанты свозят старые железяки для форсирования Северского Донца, видео"Видите, какая техника?": оккупанты свозят старые железяки для форсирования Северского Донца, видео
Боятся контрнаступления ВСУ: оккупанты совершили отчаянную попытку восстановить утраченное на ХерсонщинеБоятся контрнаступления ВСУ: оккупанты совершили отчаянную попытку восстановить утраченное на Херсонщине
"Потеряли 50% личного состава": оккупанты мечтают о ротации, новые данные Генштаба"Потеряли 50% личного состава": оккупанты мечтают о ротации, новые данные Генштаба
"Мама, я хочу остаться в Украине": мобилизованные из "Л/ДНР" решили отказаться от обмена"Мама, я хочу остаться в Украине": мобилизованные из "Л/ДНР" решили отказаться от обмена
Атакуя Гостомель, оккупанты вероятно знали позиции ВСУ – МонастырскийАтакуя Гостомель, оккупанты вероятно знали позиции ВСУ – Монастырский
Оккупанты нанесли ракетный удар по Харьковщине: подробности и фотоОккупанты нанесли ракетный удар по Харьковщине: подробности и фото
Оккупанты двинули в сторону Кривого Рога: известны последствия нового штурмаОккупанты двинули в сторону Кривого Рога: известны последствия нового штурма
У Зеленского рассказали, сколько городов оккупанты полностью уничтожили в УкраинеУ Зеленского рассказали, сколько городов оккупанты полностью уничтожили в Украине
Оккупанты жалуются на беспорядок и бесправие в армии РФ — аудиоперехват ГУРОккупанты жалуются на беспорядок и бесправие в армии РФ — аудиоперехват ГУР
Последние новости
Подгружаем последние новости