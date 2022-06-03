Упорство ВСУ удивило рф, пришлось отказаться от первоначального плана: оккупанты изменили главную цель

За сто дней неоправданной войны рф против Украины ВСУ и силы теробороны показали себя гораздо эффективнее, чем ожидалось.

Москва отказалась от своего первоначального плана вторжения, целью которого было взять Киев и оккупировать, возможно, две трети востока Украины. Об этом в интервью "ТСН" заявил бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

Он отметил, что за сто дней неоправданной войны рф против Украины ВСУ и силы теробороны показали себя гораздо эффективнее, чем ожидалось. Упорство и решительность украинской обороны удивили Кремль и роSSийский Генштаб.

Потому, добавил бывший посол, оккупанты изменили главную цель и в настоящее время россияне бросают все свои усилия на полный захват Луганской и Донецкой областей. Однако ему непонятно, удастся ли им это, даже учитывая ограниченную цель, которую они себе поставили.

Пайфер предполагает, что это может стать войной на истощение, которое затянется на время.

"Я хотел бы, чтобы украинские военные одержали верх и оттеснили россиян, по крайней мере, к линии 23 февраля, но война на истощение кажется более вероятным сценарием на ближайшую перспективу", – говорит американский дипломат.