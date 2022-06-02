Виновата Украина? Кремль месяц молчал, что зять Ельцина ушел от Путина

Зять первого президента РоSSии Бориса Ельцина, советник Владимира Путина Валентин Юмашев уволился с занимаемой должности, информирует Апостроф .

Об этом сообщил CNN.

Как отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, оказывается, Юмашев еще месяц назад перестал быть советником. На вопрос, почему он ушел с поста, Песков не ответил.

В то же время, существует версия, что Юмашева "ушли" с занимаемой должности по причине того, что его дочь Мария опубликовала в соцсети Instagram пост с фото украинского флага и подписала его фразой "Нет войне". За это на нее посыпалась критика.