Виновата Украина? Кремль месяц молчал, что зять Ельцина ушел от Путина

Зять первого президента РоSSии Бориса Ельцина, советник Владимира Путина Валентин Юмашев уволился с занимаемой должности, информирует Апостроф.

Об этом сообщил CNN.

Как отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, оказывается, Юмашев еще месяц назад перестал быть советником. На вопрос, почему он ушел с поста, Песков не ответил.

В то же время, существует версия, что Юмашева "ушли" с занимаемой должности по причине того, что его дочь Мария опубликовала в соцсети Instagram пост с фото украинского флага и подписала его фразой "Нет войне". За это на нее посыпалась критика.


Евгений Устименко, Апостроф

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