Новостей.COM ⇒
2022-06-02
Виновата Украина? Кремль месяц молчал, что зять Ельцина ушел от Путина
Зять первого президента РоSSии Бориса Ельцина, советник Владимира Путина Валентин Юмашев уволился с занимаемой должности, информирует
Об этом сообщил CNN.
Как отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, оказывается, Юмашев еще месяц назад перестал быть советником. На вопрос, почему он ушел с поста, Песков не ответил.
В то же время, существует версия, что Юмашева "ушли" с занимаемой должности по причине того, что его дочь Мария опубликовала в соцсети Instagram пост с фото украинского флага и подписала его фразой "Нет войне". За это на нее посыпалась критика.
Евгений Устименко, Апостроф